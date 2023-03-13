Маврина Фекла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мавринъ Федоръ
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Серебрякова Татьяна
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Василий
Смерть
1788
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан