Маврина Фекла Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Фекла Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мавринъ Федоръ

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Серебрякова Татьяна

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Василий

Смерть
1788
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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