Мать Бабушки Нины — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Бабушки Нины

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1777

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Ефимова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1965

Дочь: Орехова Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.08.1965

Дочь: Баба Валя Пурумрупум

Отец ребёнка: не указан

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