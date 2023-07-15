Мать Бабушки Нины
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Ефимова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1965
Дочь: Орехова Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.1965
Дочь: Баба Валя Пурумрупум
Отец ребёнка: не указан