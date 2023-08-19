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Жгун Прасковья Прокофьевна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
07.01.1885 ст.

Муж: Жгун Василий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1889 ст.

Дочь: Жгун Софья Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1891 ст.

Сын: Жгун Платон Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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