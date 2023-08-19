Жгун Прасковья Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1889 ст.
Дочь: Жгун Софья Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Жгун Василий Иванович
Смерть
Неизвестно