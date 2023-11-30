- Иоанн Александрович
Место рождения
Дата рождения27.03.1907 ст.
Дата смерти06.04.1907 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907 ст.
Отец: - Александр Клавдиевич
Мать: - Анна Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.158-159 (Рождение №-27м)
Крещение
30.03.1907 ст.
Крёстный отец: Матвей Фёдорович - Кологривский мещанин Крёстная мать: Васса Трофимовна - крестьянская жена из д.Рубцово
Смерть
06.04.1907 ст.
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
08.04.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.205-206 (Умершие №-11м)