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- Иоанн Александрович

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Место рождения

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.03.1907 ст.

Дата смерти

06.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1907 ст.

Отец: - Александр Клавдиевич

Мать: - Анна Михайловна

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.158-159 (Рождение №-27м)
Крещение
30.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Матвей Фёдорович - Кологривский мещанин Крёстная мать: Васса Трофимовна - крестьянская жена из д.Рубцово
Смерть
06.04.1907 ст.
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
08.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.205-206 (Умершие №-11м)
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