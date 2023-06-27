Кошкин Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2016
Сын: Кошкин Владислав Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности