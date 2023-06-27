Кошкин Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Роман Александрович

Кошкин Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.2007

Сын: Кошкин Андрей Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2016

Сын: Кошкин Владислав Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close