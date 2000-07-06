Кононова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова Любовь Михайловна

Кононова Любовь Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.04.1908

Дата смерти

06.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1928

Дочь: Жигалова Нина Александровна

Отец ребёнка: Кононов Александр Кононович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1935

Сын: Кононов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр Кононович

Раковка, Бежаницкий район, Псковской Области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Александр Кононович

Смерть
06.07.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close