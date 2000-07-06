Кононова Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.04.1908
Дата смерти06.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1928
Дочь: Жигалова Нина Александровна
Отец ребёнка: Кононов Александр Кононович
Рождение ребёнка
12.01.1935
Сын: Кононов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр Кононович
Раковка, Бежаницкий район, Псковской Области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2000