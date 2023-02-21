Зотова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Зотов Иван ?

Мать: не указана

Смерть
1995
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