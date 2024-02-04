Ниязова Шафика Халиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Мать: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободянюк Гульнара Рахимчановна
Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1965
Сын: Ниязов Данияр Рахимчанович
Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич
Рождение ребёнка
19.03.1969
Дочь: Осипова Дамиля Рахимчановна
Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич
Смерть
Неизвестно