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Ниязова Шафика Халиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Мать: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободянюк Гульнара Рахимчановна

Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниязов Рахимчан Париевич

Рождение ребёнка
28.07.1965

Сын: Ниязов Данияр Рахимчанович

Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич

Рождение ребёнка
19.03.1969

Дочь: Осипова Дамиля Рахимчановна

Отец ребёнка: Ниязов Рахимчан Париевич

Смерть
Неизвестно

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