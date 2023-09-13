Фадеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

07.07.1901

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Фадеев Иван Петрович

Мать: не указана

Смерть
07.07.1901
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