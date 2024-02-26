Анна Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Устинья Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Акулина Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ксения Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Лукерья Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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