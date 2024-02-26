Анна Петрова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Устинья Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Акулина Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ксения Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Лукерья Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно