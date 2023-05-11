Алексеев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил Васильевич

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.11.1857

Дата смерти

08.10.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1857
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1887 по 1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
По 1918
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
08.10.1918
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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