Алексеев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1857
Дата смерти08.10.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857
Место жительства
С 1887 по 1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
По 1918
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
08.10.1918