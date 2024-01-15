Катерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Семёнов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Семёнов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Семёнов
Смерть
Неизвестно