Хвалина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1923
Дата смерти23.08.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923
Рождение ребёнка
11.11.1943
Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1946
Сын: Изюмов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1950
Дочь: Изюмова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович
Суровчиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1996