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Хвалина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1923

Дата смерти

23.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923

Отец: Хвалин Алексей Васильевич

Мать: Воробьева Аполлинария Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1943

Сын: Изюмов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1946

Сын: Изюмов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1950

Дочь: Изюмова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Михайлович

Суровчиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Василий Михайлович

Смерть
23.08.1996
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