Гайнутдинова Раиса Никондаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти15.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
24.02.1963
Сын: Гайнутдинов Марат Кадырович
Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович
Рождение ребёнка
?.07.1967
Дочь: Хасанова Гузель Кадыровна
Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович
Рождение ребёнка
13.01.1969
Сын: Гайнутдинов Фарид Кадырович
Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович
Смерть
15.08.1989