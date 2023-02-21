Гайнутдинова Раиса Никондаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Раиса Никондаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

15.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Потехин Никандор Маркович

Мать: Измайлова Бибизакиря Абдулловна

Рождение ребёнка
24.02.1963

Сын: Гайнутдинов Марат Кадырович

Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович

Рождение ребёнка
?.07.1967

Дочь: Хасанова Гузель Кадыровна

Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович

Рождение ребёнка
13.01.1969

Сын: Гайнутдинов Фарид Кадырович

Отец ребёнка: Кашапов Кадир Кашапович

Смерть
15.08.1989
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