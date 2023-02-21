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Бобовникова Татьяна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Бобовников Александр Иванович

Отец ребёнка: Бобовников Иван Тимофеевич

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Бобовников Павел Иванович

Отец ребёнка: Бобовников Иван Тимофеевич

Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобовников Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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