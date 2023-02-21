Бобовникова Татьяна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1908
Сын: Бобовников Александр Иванович
Отец ребёнка: Бобовников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.12.1910
Сын: Бобовников Павел Иванович
Отец ребёнка: Бобовников Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно