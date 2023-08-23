Син Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Син Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Около 1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Син Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Син Константин

Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра

Рождение ребёнка
22.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Син Сергей

Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра

Рождение ребёнка
04.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра

Смерть
Неизвестно
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