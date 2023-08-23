Син Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Син Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Син Константин
Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра
Рождение ребёнка
22.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Син Сергей
Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра
Рождение ребёнка
04.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цхэ Клеопатра
Смерть
Неизвестно