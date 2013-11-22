Егоров Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2013

Отец: Самородов Евгений Сергеевич

Мать: Егорова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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