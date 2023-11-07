Агафонова Капитолина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Агафонова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно