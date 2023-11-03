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Пенегина Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Апарина Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Пенегина Федосья Антонова

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Пенегин Никифор Матвеев

Мать ребёнка: Пенегина Федосья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенегина Федосья Антонова

Краснослободского дистрикта, д. Петухиной, крестьянская дочь.
Смерть
1770
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