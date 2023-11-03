Пенегина Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Апарина Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Пенегина Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Пенегина Федосья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, д. Петухиной, крестьянская дочь.
Смерть
1770