Большаков Михаил Изосимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Изосим
Мать: Большакова Мария
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Юрова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виниченко Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катышева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Вера Давыдовна
Смерть
Неизвестно