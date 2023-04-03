Иван Никандров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никандров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Никон Аврамов

Мать: Агриппина Герасимова

Смерть
Неизвестно
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