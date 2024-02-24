Фидоровский Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980
Рождение ребёнка
23.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фидоровская Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.11.2015
Дочь: Фидоровская Ульяна Денисовна
Мать ребёнка: Фидоровская Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.11.2015
Дочь: Фидоровская Ульяна Денисовна