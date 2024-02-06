Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1837 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820

Муж: Видяшев Константин Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Игнатий

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Абрамович Николай Сумбаевич/Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1837 и 1850
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