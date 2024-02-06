Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1837 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Илья Константинович Иван Иван/Илья Константинович / Кондратиевич
Бракосочетание
Около 1827
Муж: Игнатий
Бракосочетание
Около 1834
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1837 и 1850