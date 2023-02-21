Ивлев Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1977

Сын: Ивлев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Ивлева Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
11.05.1981

Дочь: Ивлева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Ивлева Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Наталья Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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