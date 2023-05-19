Рудакова (-) Татьяна Федорова
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767