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Рудакова (-) Татьяна Федорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Рудаков Федор Семенов

Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Николай Семенов

Отец ребёнка: Рудаков Семен Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Семен Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
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