Холодяков Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.2000
Сын: Максимов Евгений Владиславович
Мать ребёнка: Максимова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Даниил Владиславоч
Мать ребёнка: Максимова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно