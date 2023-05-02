Холодяков Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодяков Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.2000

Сын: Максимов Евгений Владиславович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Даниил Владиславоч

Мать ребёнка: Максимова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Наталья Викторовна

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