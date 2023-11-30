Борунова (Горюнова) Аграфена (Груня) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горюнов Василий Иванович
Мать: Горюнова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Борунова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Борунов Дмитрий
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Борунова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Борунов Дмитрий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Борунов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Борунов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борунов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Борунов Дмитрий
Смерть
Неизвестно