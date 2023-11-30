Борунова (Горюнова) Аграфена (Груня) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунова (Горюнова) Аграфена (Груня) Васильевна

Место рождения

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горюнов Василий Иванович

Мать: Горюнова Мария Тихоновна

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Борунова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Борунов Дмитрий

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Борунова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Борунов Дмитрий

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Борунов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Борунов Дмитрий

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борунов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Борунов Дмитрий

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
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