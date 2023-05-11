Салтыков Влас Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792