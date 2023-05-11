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Салтыков Влас Васильев

Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Салтыков Василий Михайлов

Мать: Салтыкова Ирина Леонтьева

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Салтыков Мирон Власов

Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Салтыков Степан Власов

Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Салтыков Прокопий Власов

Мать ребёнка: Салтыкова Степанида Логинова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Степанида Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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