Спинова Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спинова Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1972

Отец: Спинов Валентин Николаевич

Мать: Спинова Людмила Васильевна

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