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Ерёмин Акакий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ерёмин Михаил Петрович

Мать: Ерёмина Анна Фокиева

Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Жена: Ерёмина Агрипина Филипова

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених уволеный по билету рядовой солдат 41 год первым браком/невестаИстобенского Троицкого прихода поч. борисовского крест. Филиппа Лукина Тупицына д... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1847 ст.

Сын: Ерёмин Дмитрий Акаков

Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона Акакова

Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова

Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.

Дочь: Матрена Акакова

Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова

Смерть
После 1850
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