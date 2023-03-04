Ерёмин Акакий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ерёмин Михаил Петрович
Мать: Ерёмина Анна Фокиева
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених уволеный по билету рядовой солдат 41 год первым браком/невестаИстобенского Троицкого прихода поч. борисовского крест. Филиппа Лукина Тупицына д... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1847 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрона Акакова
Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова
Рождение ребёнка
16.03.1850 ст.
Дочь: Матрена Акакова
Мать ребёнка: Ерёмина Агрипина Филипова
Смерть
После 1850