Осьминин Садофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминин Садофий

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.11.1923

Дата смерти

27.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923

Отец: Осьминин Александр

Мать: Марина

Россия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Осьминин Александр Садофьевич

Мать ребёнка: Осьминина Нина

Рождение ребёнка
12.05.1962

Дочь: Фролова Ирина

Мать ребёнка: Осьминина Нина

Смерть
27.09.2005
Россия,нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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