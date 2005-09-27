Осьминин Садофий
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.11.1923
Дата смерти27.09.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923
Отец: Осьминин Александр
Мать: Марина
Россия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Осьминин Александр Садофьевич
Мать ребёнка: Осьминина Нина
Рождение ребёнка
12.05.1962
Дочь: Фролова Ирина
Мать ребёнка: Осьминина Нина
Смерть
27.09.2005
Россия,нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Каменки