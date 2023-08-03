Янин Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Янин Егор Ильич

Мать: Янина Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Янин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Янин Сидор Григрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Татьяна

Второй брак
Смерть
Неизвестно
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