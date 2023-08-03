Янин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Янин Егор Ильич
Мать: Янина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Татьяна
Второй брак
Смерть
Неизвестно