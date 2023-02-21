Миносова (Камаева) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миносова (Камаева) Зинаида Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Камаев Илья Иванович

Мать: Камаева Елизавета Феоктистовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Миносов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Миносов Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
23.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миносов Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миносов Леонид Григорьевич

Смерть
1976
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