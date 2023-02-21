Миносова (Камаева) Зинаида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
1933
Сын: Миносов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Миносов Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миносов Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976