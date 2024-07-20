Максимчик Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчик Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1967

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчик Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимчик Елена Алексеевна

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