Максимчик Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1967
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимчик Елена Алексеевна