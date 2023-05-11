Нестеров Антон Нестерович
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1839
Жена: Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Нестеров Алексей Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1849
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана