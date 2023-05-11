Нестеров Антон Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Антон Нестерович

Нестеров Антон Нестерович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
27.09.1839

Жена: Татьяна Прохоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Нестеров Алексей Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Нестеров Павел Антонович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1849

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Нестеров Федор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close