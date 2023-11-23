Александр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
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