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Александр Григорьев
Александр Григорьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григорий Григорьев
1726 г.р.
Мать
Анна Стефанова
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Григорий Григорьев
Мать:
Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно
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