Кашин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Торговка
Рождение ребёнка
18.02.1905
Мать ребёнка: Федосья
Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосья
Смерть
Неизвестно