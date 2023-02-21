Кашин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Торговка

Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Кашин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосья

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосья

Смерть
Неизвестно
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