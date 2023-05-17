Зайончковская Валентина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Старое Дракино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безверхая Любовь Владиславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пионтковская Олеся Владиславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно