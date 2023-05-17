Зайончковская Валентина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайончковская Валентина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Дракино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безверхая Любовь Владиславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пионтковская Олеся Владиславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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