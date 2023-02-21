Федчишин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчишин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федчишин Михаил Николаевич

Мать: Федчишина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Зеновия Николаевна

Мать ребёнка: Федчишина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федчишина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина ?

Смерть
Неизвестно
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