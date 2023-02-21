Федчишин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федчишин Михаил Николаевич
Мать: Федчишина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Зеновия Николаевна
Мать ребёнка: Федчишина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федчишина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина ?
Смерть
Неизвестно