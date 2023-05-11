(Харченко) Ксения (Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харченко) Ксения (Анастасия) Ивановна

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Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Харченко Иван Ксенофонтович

Мать: Харченко Агафья Федоровна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харламов Василий Алексеевич

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харламов Василий Алексеевич

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1963
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