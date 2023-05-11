(Харченко) Ксения (Анастасия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харламов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харламов Василий Алексеевич
Смерть
1963