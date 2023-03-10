Полтев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1990

Отец: Полтев Юрий

Мать: Полтева Татьяна

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