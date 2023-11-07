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Сила Иванович
Сила Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1794
Дата смерти
После 1807
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Аграфена Ивановна
Около 1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать:
Аграфена Ивановна
Смерть
После 1807
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