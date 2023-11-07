Сила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: Аграфена Ивановна

Смерть
После 1807
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