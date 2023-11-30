Телегин Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения13.05.1912 ст.
Дата смерти04.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
25.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Лидия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1994