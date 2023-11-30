Телегин Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегин Павел Павлович

Телегин Павел Павлович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

13.05.1912 ст.

Дата смерти

04.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Лидия Илларионовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Лидия Илларионовна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Лидия Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
04.04.1994
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close