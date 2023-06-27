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Батомункуев Владимир Степанович
Батомункуев Владимир Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Батомункуев Степан Гармаевич
1906 г.р.
Мать
Цыбенова Жыбзема
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец:
Батомункуев Степан Гармаевич
Мать:
Цыбенова Жыбзема
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