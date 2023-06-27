Батомункуев Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батомункуев Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Батомункуев Степан Гармаевич

Мать: Цыбенова Жыбзема

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