Денисов Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения11.04.1912
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Денисов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1936
Дочь: Денисова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Денисова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Денисова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1952
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1954
Дочь: Гордеева Денисова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна
Смерть
1991