Денисов Василий Никитич 11.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Василий Никитич

Место рождения

Малая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.04.1912

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912

Отец: Денисов Никита Павлович

Мать: Денисова Федосья Васильевна

Малая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Денисов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1936

Дочь: Денисова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Денисова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Денисова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1952

Сын: Денисов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1954

Дочь: Гордеева Денисова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна Ивановна

Смерть
1991

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