Иванников Вячеслав Михайлович
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения11.10.1953
Дата смерти08.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953
Отец: Иванников Михаил Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
15.07.1979
Дочь: Иванникова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Иванникова Нина Николаевна
г.Мозырь, Гомелевской области
Рождение ребёнка
14.02.1985
Сын: Иванников Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Иванникова Нина Николаевна
г.Мозырь, Гомелевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2012
Ростов-на-Дону