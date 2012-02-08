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Иванников Вячеслав Михайлович

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

11.10.1953

Дата смерти

08.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953

Отец: Иванников Михаил Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
15.07.1979

Дочь: Иванникова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Иванникова Нина Николаевна

г.Мозырь, Гомелевской области
Рождение ребёнка
14.02.1985

Сын: Иванников Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Иванникова Нина Николаевна

г.Мозырь, Гомелевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Нина Николаевна

Смерть
08.02.2012
Ростов-на-Дону
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