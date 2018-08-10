Афаневич Виктор Семёнович
Место рождения
Дата рождения23.07.1940
Дата смерти10.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1940
Отец: Афаневич Семён Павлович
Мать: Афаневич Ксения Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1966
Дочь: Афаневич Альбина Викторовна
Мать ребёнка: Афаневич Надежда Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
10.08.2018