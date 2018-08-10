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Афаневич Виктор Семёнович

Место рождения

Батунь, Могилёвский район, Могилёвская область

Дата рождения

23.07.1940

Дата смерти

10.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1940

Отец: Афаневич Семён Павлович

Мать: Афаневич Ксения Петровна

Батунь, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
08.08.1966

Дочь: Афаневич Альбина Викторовна

Мать ребёнка: Афаневич Надежда Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афаневич Надежда Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
10.08.2018
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