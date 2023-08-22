Чельцова Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Чельцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чельцов Иван Федоров

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Чельцова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Чельцов Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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