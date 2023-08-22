Чельцова Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Чельцов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чельцов Иван Федоров
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Чельцова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Чельцов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чельцов Иван Федоров
Смерть
Неизвестно