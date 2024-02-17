Гришина (Максимова) Акулина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Егор Филиппович
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермилова Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Гришин Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Гришин Терентий Яковлевич
Смерть
Неизвестно