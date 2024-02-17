Гришина (Максимова) Акулина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Максимова) Акулина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Егор Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Гришин Терентий Яковлевич

Бракосочетание
02.11.1903

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермилова Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Гришин Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Гришин Терентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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