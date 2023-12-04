Рикман Евгений Викторович
Место рожденияБрянск
Дата рождения02.11.1881
Дата смертиМежду 17.01.1952 и 17.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881
Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович
Мать: Рикман Елизавета
Брянск
Свидетельство о крещении зарегистрировано в метрической книге Брянского Покровского Собора Орловской Епархии за 1881 г. № 68 о том, что 2 ноября родился, а 10 ноября 1881 г. был крещен Евгений Викторо... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Рикман Валериан Евгеньевич
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
г. Муром, Владимирская обл
Рождение ребёнка
26.03.1906
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова/королева Тамара
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Вера
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рикман Елизавета
Брянск
Смерть
Между 17.01.1952 и 17.12.1952
Выкса
Причина смерти: Natural / Old Age | | В конце жизни Евгений страдал от проблем с опорно-двигательными системой, поэтому сыновья перевезли его с матерью в г. Выксу (Нижегородская область) в дом его с... Показать все
Похороны
Неизвестно
Выкса
Похоронен в г. Выкса - Северное кладбище, 55.339464, 42.185210.