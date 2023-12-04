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Рикман Евгений Викторович

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Место рождения

Брянск

Дата рождения

02.11.1881

Дата смерти

Между 17.01.1952 и 17.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881

Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович

Мать: Рикман Елизавета

Брянск
Свидетельство о крещении зарегистрировано в метрической книге Брянского Покровского Собора Орловской Епархии за 1881 г. № 68 о том, что 2 ноября родился, а 10 ноября 1881 г. был крещен Евгений Викторо... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Рикман Валериан Евгеньевич

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

г. Муром, Владимирская обл
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Рикман Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова/королева Тамара

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Вера

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рикман Елизавета

Брянск
Смерть
Между 17.01.1952 и 17.12.1952
Выкса
Причина смерти: Natural / Old Age | | В конце жизни Евгений страдал от проблем с опорно-двигательными системой, поэтому сыновья перевезли его с матерью в г. Выксу (Нижегородская область) в дом его с... Показать все
Похороны
Неизвестно
Выкса
Похоронен в г. Выкса - Северное кладбище, 55.339464, 42.185210.
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